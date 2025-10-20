"فخور باللاعبين".. أول تعليق من مدرب الأرجنتين للشباب بعد هزيمة المغرب

أبدى دييجو بلاسينتي، مدرب منتخب الأرجنتين للشباب، تقبله لخسارة فريقه في نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا أمام منتخب المغرب، مؤكدًا أنه فخور بأداء لاعبيه رغم ضياع اللقب.

وقال بلاسينتي في تصريحات نقلتها صحيفة El Gráfico الأرجنتينية: "أنا سعيد بما قدمه اللاعبون وبالروح التي أظهروها رغم عدم قدرتنا على قلب النتيجة".

وأضاف: "هدفنا كان الفوز باللقب، لكن الوصول إلى النهائي والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة يُعد إنجازًا في حد ذاته".

وواصل: "تكوّنت بيننا روح عائلية جميلة، واستمتعنا بكل لحظة خلال البطولة، أمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب الأول مستقبلًا".

واختتم بلاسينتي تصريحاته قائلًا: "كرة القدم لا تعني الفوز دائمًا، ومن المهم أن نتعلم كيف نتقبل الخسارة أيضًا، أنا فخور جدًا بلاعبيّ وبما قدموه، فقد أظهروا شخصية قوية وروحًا رياضية رائعة".