مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"فخور باللاعبين".. أول تعليق من مدرب الأرجنتين للشباب بعد هزيمة المغرب

كتب : محمد عبد الهادي

02:46 م 20/10/2025

مدرب الأرجنتين للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى دييجو بلاسينتي، مدرب منتخب الأرجنتين للشباب، تقبله لخسارة فريقه في نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا أمام منتخب المغرب، مؤكدًا أنه فخور بأداء لاعبيه رغم ضياع اللقب.

وقال بلاسينتي في تصريحات نقلتها صحيفة El Gráfico الأرجنتينية: "أنا سعيد بما قدمه اللاعبون وبالروح التي أظهروها رغم عدم قدرتنا على قلب النتيجة".

وأضاف: "هدفنا كان الفوز باللقب، لكن الوصول إلى النهائي والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة يُعد إنجازًا في حد ذاته".

وواصل: "تكوّنت بيننا روح عائلية جميلة، واستمتعنا بكل لحظة خلال البطولة، أمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب الأول مستقبلًا".

واختتم بلاسينتي تصريحاته قائلًا: "كرة القدم لا تعني الفوز دائمًا، ومن المهم أن نتعلم كيف نتقبل الخسارة أيضًا، أنا فخور جدًا بلاعبيّ وبما قدموه، فقد أظهروا شخصية قوية وروحًا رياضية رائعة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدرب الأرجنتين للشباب هزيمة المغرب دييجو بلاسينتي نهائي كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط