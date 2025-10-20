مباريات الأمس
نجم المغرب يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب

كتب - يوسف محمد:

04:43 ص 20/10/2025
حصد النجم المغربي عثمان معما، جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد التتويج باللقب رفقة منتخب بلاده.

وحصل معما، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، وجاء في المركز الثاني زميله بالمنتخب، ياسر الزبيري الذي جاء كثاني أفضل لاعب في البطولة.

واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب 2025، اللاعب الأرجنتيني ديلجادو.

وتوج المنتخب المغربي اليوم الإثنين، بلقب كأس العالم للشباب، بعد الفوز على حساب الأرجنتين، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "تشيلي الوطني".

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب، بات أول منتخب عربي في التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

