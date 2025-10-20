مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"قليل الأدب".. مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:34 ص 20/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة (3)
  • عرض 3 صورة
    مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة منتخب مصر أمام النيجر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة حاليا بتونس أزمة كبيرة، بين الثنائي عمر عصر وزميله في المنتخب محمود أشرف.

وبدأت الأزمة بين الثنائي، قبل مواجهة عمر عصر ممثل المنتخب الوطني أمام لاعب منتخب النيجر، تلقى عصر تحية كل أعضاء الفريق ما عدا محمود أشرف، هو ما تسبب في صدمة لعمر وجعله في حالة غضب شديدة ولكن الجهاز الإداري للمنتخب تدخل لتهدئته.

وتجددت الأزمة مرة أخرى بين عصر وأشرف، خلال سير المباراة وتقدم عصر، نال الإشادة من جميع المتواجدين إلا زميله محمود أشرف، ليطلب عصر بخروجه وعدم جلوسه على مقاعد البدلاء حتى يكمل المباراة.

وصل الأمر إلى وجود مشادة قوية بين الثنائي، حيث هاجم عصر زميله بشدة، بسبب هذا التصرف، قائلا: "عيل قليل الأدب"، قبل أن يتدخل جهاز المنتخب لاحتواء الأزمة.

ويذكر أن محمود أشرف لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، هو نجل رئيس الاتحاد المصري للعبة، أشرف حلمي.

والجدير بالذكر أن عمر عصر، تمكن منذ أيام قليلة من التتويج بذهبية فردي الرجال في بطولة أفريقيا، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على يوسف عبد العزيز، ليصبح أول لاعب يتوج بالبطولة في 5 نسخ.

أقرأ أيضًا:

نقل نجم ريال مدريد الأسبق إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تنس الطاولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان