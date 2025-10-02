مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي لخوض تصفيات كأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

11:04 م 02/10/2025

منتخب فرنسا

أعلن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، عن قائمة منتخب فرنسا للمباراتين المقبلتين أمام أذربيجان وأيسلندا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد أول للمهاجم جون فيليب ماتيتا المحترف في صفوف كريستال بالاس الإنجليزي.

بينما غاب عن القائمة ماركوس تورام مهاجم إنتر بسبب الإصابة، وريان شرقي لاعب مانشستر سيتي العائد من الإصابة.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أذربيجان وأيسلندا:

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه - مايك ماينان - بريس سامبا.

الدفاع: لوكاس دين - مالو غوستو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو.

الوسط: إدواردو كامافينغا - مانو كوني - أدريان رابيو - مايكل أوليس - كيفران تورام.

الهجوم: ماغناس أكليوش - برادلي باركولا - كينغسلي كومان - هوغو إيكيتيكي - جون فيليب ماتيتا - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو.

