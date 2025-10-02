مباريات الأمس
جميع المباريات

لاعب الأهلي على رأس قائمة منتخب تونس لتصفيات كأس العالم

كتب : هند عواد

03:58 م 02/10/2025
    محمد علي بن رمضان من مباراة الأهلي وفاركو_Easy-Resize.com
    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
    محمد علي بن رمضان وتريزيجيه
    محمد علي بن رمضان
    محمد علي بن رمضان
    احتفال محمد علي بن رمضان
    محمد علي بن رمضان من مران الأهلي

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونسي، قائمته لخوض مباراتي ساو تومي وناميبيا، في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب تونس، وجود محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، إضافة إلى فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين الفرحاتي

خط الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - علاء غرام - يان فاليري - علي العبدي - مرتضى بن وناس - نادر الغندري- معتز النفاتي

خط الوسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري- فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - إسماعيل الغربي - إلياس سخيري

خط الهجوم: نعيم السليتي - يوسف سنانا - حازم المستوري - فراس شواط - سيباستيان تونكتي - إلياس سعد - سيف الله لطيف

ويواجه منتخب تونسي ساو تومي وناميبيا، يومي 10 و13 أكتوبر، في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.

