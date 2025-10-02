لاعب الأهلي على رأس قائمة منتخب تونس لتصفيات كأس العالم

بينهم جوارديولا.. أقل 8 نسب استحواذ لمدربي الدوري الإنجليزي منذ موسم 2003-2004؟

أرباح خيالية لبيكهام وزوجته العام الماضي.. ما التفاصيل؟

يشجع الزمالك ويقترب من منتخب مصر.. من هو هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو؟

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونسي، قائمته لخوض مباراتي ساو تومي وناميبيا، في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب تونس، وجود محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، إضافة إلى فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين الفرحاتي

خط الدفاع: ياسين مرياح - منتصر الطالبي - ديلان برون - علاء غرام - يان فاليري - علي العبدي - مرتضى بن وناس - نادر الغندري- معتز النفاتي

خط الوسط: عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - حنبعل المجبري- فرجاني ساسي - محمد الحاج محمود - فراس بالعربي - إسماعيل الغربي - إلياس سخيري

خط الهجوم: نعيم السليتي - يوسف سنانا - حازم المستوري - فراس شواط - سيباستيان تونكتي - إلياس سعد - سيف الله لطيف

ويواجه منتخب تونسي ساو تومي وناميبيا، يومي 10 و13 أكتوبر، في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026.