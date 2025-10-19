مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

تحالف إماراتي مع بيكهام لشراء مانشستر يونايتد .. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

06:17 م 19/10/2025

ديفيد بيكهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن تلقي نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام والرئيس الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي عرضاً من مليارديرات إماراتيين يرغبون في شراء نادي مانشستر يونايتد من عائلة جليزر المالكة للنادي.

وبحسب صحيفتي ديلي ستار وديلي ميرور البريطانيتين، اليوم الأحد، فأن مجموعة من المستثمرين المجهولين من الإمارات يسعون للحصول على دعم بيكهام ضمن مساعيهم للاستحواذ على الحصة التي تسيطر عليها عائلة جليزر.

وأشارت الصحيفتين عبر تقريرهما إلى أن المجموعة عرضت على بيكهام، أن يكون سفيراً للصفقة مع منحه كذلك فرصة الاستثمار في النادي إذا رغب في ذلك، وذلك بفضل شهرته الواسعة التى جعلته الخيار الأمثل للمجموعة مقارنةً بأساطير آخرين مثل إريك كانتونا وواين روني.

وكان بيكهام انتقد في وقت سابق إدارة عائلة جليزر، التي تولت ملكية مانشستر يونايتد منذ نحو 20 عاماً، بعد أن حمّلت النادي ديوناً ضخمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه إسترليني صُرفت على فوائد وقروض وأرباح للأسرة المالكة.

وتقدّر قيمة مانشستر يونايتد حالياً بحوالي 2 مليار جنيه إسترليني، غير أن عائلة جليزر لن تقبل البيع بأقل من 5 مليارات جنيه.

وفي سياق متصل، يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبين أموريم لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديفيد بيكهام الإمارات مانشستر يونايتد

فيديو قد يعجبك:







