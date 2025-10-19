تحالف إماراتي مع بيكهام لشراء مانشستر يونايتد .. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن تلقي نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام والرئيس الحالي لنادي إنتر ميامي الأمريكي عرضاً من مليارديرات إماراتيين يرغبون في شراء نادي مانشستر يونايتد من عائلة جليزر المالكة للنادي.

وبحسب صحيفتي ديلي ستار وديلي ميرور البريطانيتين، اليوم الأحد، فأن مجموعة من المستثمرين المجهولين من الإمارات يسعون للحصول على دعم بيكهام ضمن مساعيهم للاستحواذ على الحصة التي تسيطر عليها عائلة جليزر.

وأشارت الصحيفتين عبر تقريرهما إلى أن المجموعة عرضت على بيكهام، أن يكون سفيراً للصفقة مع منحه كذلك فرصة الاستثمار في النادي إذا رغب في ذلك، وذلك بفضل شهرته الواسعة التى جعلته الخيار الأمثل للمجموعة مقارنةً بأساطير آخرين مثل إريك كانتونا وواين روني.

وكان بيكهام انتقد في وقت سابق إدارة عائلة جليزر، التي تولت ملكية مانشستر يونايتد منذ نحو 20 عاماً، بعد أن حمّلت النادي ديوناً ضخمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه إسترليني صُرفت على فوائد وقروض وأرباح للأسرة المالكة.

وتقدّر قيمة مانشستر يونايتد حالياً بحوالي 2 مليار جنيه إسترليني، غير أن عائلة جليزر لن تقبل البيع بأقل من 5 مليارات جنيه.

وفي سياق متصل، يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبين أموريم لمواجهة ليفربول بعد قليل في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.