بعد هدفه أمام الفتح.. رونالدو يستعيد ذكريات احتفال ميسي الأيقوني
كتب : محمد عبد الهادي
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث الصحف الرياضية في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في مباراة الفتح بالدوري السعودي التي أقيمت مساء أمس السبت.
وتمكن رونالدو من قيادة النصر لفوز كبير على نظيره الفتح بنتيجة 5-1، في ليلة شهدت تألق رونالدو وتسجيل هدف رائع.
رونالدو يحتفل على طريقة ميسي
أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذكريات الهدف الرائع للأرجنتيني ليونيل ميسي واحتفاله التاريخي أمام ريال مدريد بعدما سجل في الكلاسيكو الشهير واحتفل أمام الجمهور برفع قميصه.
رونالدو كرر نفس الاحتفال أمام الفتح بالامس، بعدما سجل هدف أعاد به الفريق للمباراة، ليتجه للجمهور ويقوم يخلع قميصه على غرار احتفال ميسي.