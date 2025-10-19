مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بعد هدفه أمام الفتح.. رونالدو يستعيد ذكريات احتفال ميسي الأيقوني

كتب : محمد عبد الهادي

11:29 ص 19/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سخرية من احتفال ميسي (10)
  • عرض 8 صورة
    عائلة كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وعائلته (17) (1)
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وعائلته (16) (1)
  • عرض 8 صورة
    رونالدو وعائلته (20) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث الصحف الرياضية في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في مباراة الفتح بالدوري السعودي التي أقيمت مساء أمس السبت.

وتمكن رونالدو من قيادة النصر لفوز كبير على نظيره الفتح بنتيجة 5-1، في ليلة شهدت تألق رونالدو وتسجيل هدف رائع.

رونالدو يحتفل على طريقة ميسي

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ذكريات الهدف الرائع للأرجنتيني ليونيل ميسي واحتفاله التاريخي أمام ريال مدريد بعدما سجل في الكلاسيكو الشهير واحتفل أمام الجمهور برفع قميصه.

رونالدو كرر نفس الاحتفال أمام الفتح بالامس، بعدما سجل هدف أعاد به الفريق للمباراة، ليتجه للجمهور ويقوم يخلع قميصه على غرار احتفال ميسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو احتفال رونالدو ميسي النصر والفتح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)