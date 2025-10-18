أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز فريقه اليوم السبت، على حساب ديكيداها الصومالي، في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض، فوزا كبيرا اليوم على حساب ديكيداها، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "نجحنا في السيطرة على المباراة اليوم منذ البداية، الهدف الأول جعل لدينا مسؤولية أكبر، الشراسة الهجومية من اللاعبين لم تنخفض بعد ذلك وسعيد بعودة بعض اللاعبين للمشاركة".

وأضاف: "نحن بحاجة للعب مباراة العودة بنفس الشراسة، مازلنا بحاجة للكثير من العمل ونعمل أننا ليس أفضل فريق في العالم، سيف الجزيري يسير في الطريق الجيد للعودة للمشاركة مع الفريق واللاعب يظهر بشكل جيد جدا في التدريبات، خلال الفترة الماضية".

وتابع: "أخطط لإشراك بعض اللاعبين في مباراة العودة، من الذين لا يشاركون مع الفريق باستمرار في الفترة الماضية، لكنني لن أكشف عن هذه التغييرات حاليا".

واختتم فيريرا تصريحاته: "بيزيرا لا يعاني من أي مشاكل عضلية، اللاعب تأثر فقط بالتدخلات القوية من لاعبي الفريق المنافس ضده، نحاول الحفاظ على كل اللاعبين للمباريات المقبلة".

