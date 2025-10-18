مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)
نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.
أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
وتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل هدفي المباراة في الدقيقة 58 و 63.
جدول ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري
وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 11 نقطة ليحتل المركز العاشر.
هدف مانشستر سيتي الأول ضد إيفرتون.
هدف مانشستر سيتي الثاني ضد إيفرتون.
— جميع الأهداف سجلها إيرلينغ هالاند ⚽️🔥
مشاهدة ممتعة. pic.twitter.com/41qLI91ENy