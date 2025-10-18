مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

08:27 م 18/10/2025
  • عرض 2 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون

نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

وتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل هدفي المباراة في الدقيقة 58 و 63.

جدول ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 11 نقطة ليحتل المركز العاشر.

