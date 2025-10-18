بيراميدز يصنع التاريخ ويتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الأولى

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية؟

أرسنال يفوز على نظيره فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

توج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في التاريخ، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 75.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

ملخص مباراة بيراميدز

بداية المباراة

تسديدة قوية من فيستون مايلي لكنها خارج المرمى في الدقيقة 5

فريق بيراميدز يواصل الهجوم على دفاعات نهضة بركان لكن دون جدوى

مرور 15 دقيقة ومازال التعالد السلبي قائم

رأسية لفريق نهضة بركان تمر بجوار مرمى الشناوي في الدقيقة 22

أحمد الشناوي يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 32

عرضية خطيرة لبيراميدز لكن دفاع نهضة بركان يتصدى لها في الدقيقة 36

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

مصطفى فتحي يسقط على أرضية الملعب في الدقيقة 51

حارس مرمى نهضة بركان يتصدى لرأسية من فيستون ماييلي في الدقيقة 63

تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة يتصدى لها حارس نهضة بركان في الدقيقة 72

فيستون ماييلي يسجل هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 75

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

نهاية المباراة بفوز بيراميدز والتتويج بكأس السوبر الأفريقي.