مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
18:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

كتب : مصراوي

01:31 ص 18/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (5)
  • عرض 6 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (4)
  • عرض 6 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 6 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره ديكيداها اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

وأعلنت قناة أون سبورت في وقت سابق، الحصول على حق إذاعة مباراة الزمالك وديكيداها، في دور الـ 32 بالكونفدرالية.

والجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين نادي الزمالك وديكيداها الصومالي، ستلعب يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك وديكيداها الصومالي آخر أخبار نادي الزمالك كأس الكونفدرالية القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع حاد ومفاجئ.. الذهب يبدد مكاسبه والجرام يفقد 150 جنيهًا في ثلاث ساعات
الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)