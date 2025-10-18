قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

"سلسلة ذهبية سعرها 250 ألف دولار".. ما هي أغلى مقتنيات لاعبي العالم؟

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره ديكيداها اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

وأعلنت قناة أون سبورت في وقت سابق، الحصول على حق إذاعة مباراة الزمالك وديكيداها، في دور الـ 32 بالكونفدرالية.

والجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين نادي الزمالك وديكيداها الصومالي، ستلعب يوم الجمعة المقبل الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري.

