قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق النادي الأهلي متابعة مباراة فريقهم أمام إيجل نوار البوروندي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويلاقي النادي الأهلي غدا السبت نظيره إيجل نوار البوروندي، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف رغبة جماهير المارد الأحمر في مشاهدة فريقهم، في مباراته الأولى بعد العودة من فترة التوقف الدولي، إلا أن الجماهير الحمراء أيضًا متشوقة لمتابعة الظهور الأول لياس توروب مع الفريق.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

وكانت قناة أون سبورت أعلنت في وقت سابق، إذاعة مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدا السبت.

