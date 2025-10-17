مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
18:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:43 م 17/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (1)_1
  • عرض 8 صورة
    خلال مران النادي الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    جماهير النادي الأهلي (2)
  • عرض 8 صورة
    النادي الأهلي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق النادي الأهلي متابعة مباراة فريقهم أمام إيجل نوار البوروندي غدا السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويلاقي النادي الأهلي غدا السبت نظيره إيجل نوار البوروندي، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف رغبة جماهير المارد الأحمر في مشاهدة فريقهم، في مباراته الأولى بعد العودة من فترة التوقف الدولي، إلا أن الجماهير الحمراء أيضًا متشوقة لمتابعة الظهور الأول لياس توروب مع الفريق.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن منذ عدة أيام التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الدنماركي ياس توروب، لتولي القيادة الفنية للفريق.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

وكانت قناة أون سبورت أعلنت في وقت سابق، إذاعة مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدا السبت.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وإيجل نوار دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ضد إيجل نوار القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع حاد ومفاجئ.. الذهب يبدد مكاسبه والجرام يفقد 150 جنيهًا في ثلاث ساعات
الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)