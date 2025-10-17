تقارير تكشف موقف جواو فيلكس من المشاركة في تدريبات النصر السعودي

عاد البرتغالي جواو فيليكس للمشاركة في تدريبات فريقه النصر السعودي الجماعية، بعد التخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن كل لاعبي النصر السعودي، العائدين من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الماضية، شاركوا بشكل طبيعي في مران الفريق أمس الخميٍ، باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة، أن التدريبات شهدت مشاركة النجم البرتغالي جواو فيلكس، بعد التخلص من الإجهاد العضلي، الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب خاض بعض التدريبات داخل صالة الجيم، بتعليمات من المدير الفني للنصر خورخي جيسوس.

ويستعد فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره الفتح السعودي غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري نايل".

