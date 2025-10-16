دخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وذلك وفقاً لتصنيف مجلة "فوربس" لأعلى اللاعبين أجراً في الموسم الكروي 2025-2026.

وأشارت المجلة إلى أن إجمالي أرباح أعلى 10 لاعبين في العالم تصل إلى 945 مليون دولار، إذ يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة براتب 280 مليون دولار من بينهم 230 مليون يتقاضاها من نادي النصر السعودي، و50 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات.

فيما احتل ليونيل ميسي المركز الثاني بإجمالي دخل قدره 130 مليون دولار من ناديه الأميركي إنتر ميامي، يليه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي بـ 104 ملايين دولار.

واحتل كيليان مبابي المركز الرابع بـ 95 مليون دولار، يليه النرويجي هالاند خامساً بـ 80 مليون دولار.