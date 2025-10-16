مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

"تصل رواتبهم إلى 945 مليون".. محمد صلاح ضمن قائمة أغنى لاعبي العالم لعام 2025

كتب : نهي خورشيد

10:11 م 16/10/2025
دخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وذلك وفقاً لتصنيف مجلة "فوربس" لأعلى اللاعبين أجراً في الموسم الكروي 2025-2026.

وأشارت المجلة إلى أن إجمالي أرباح أعلى 10 لاعبين في العالم تصل إلى 945 مليون دولار، إذ يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة براتب 280 مليون دولار من بينهم 230 مليون يتقاضاها من نادي النصر السعودي، و50 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات.

فيما احتل ليونيل ميسي المركز الثاني بإجمالي دخل قدره 130 مليون دولار من ناديه الأميركي إنتر ميامي، يليه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي بـ 104 ملايين دولار.

واحتل كيليان مبابي المركز الرابع بـ 95 مليون دولار، يليه النرويجي هالاند خامساً بـ 80 مليون دولار.

محمد صلاح ليفربول قائمة أغنى لاعبي كرة القدم رونالدو

