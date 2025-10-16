مباريات الأمس
"يعلم أن البعض سيحاول فضحه".. لماذا امتناع رونالدو عن الخروج في السهرات الليلية؟

كتب : نهي خورشيد

06:58 م 16/10/2025
كشف بن فوستر حارس مانشستر يونايتد واتفورد الأسبق، عن السبب وراء امتناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن المشاركة في السهرات والفعاليات الليلية الخاصة بالفريق.

وقال فوستر في تصريحات لبرنامج Breakfast على محطة TalkSPORT:"“رونالدو لا يشرب الكحول إطلاقاً، ولم يكن لديه أي رغبة في الانخراط مع أجواء الفريق، لأنه كان يعلم أن هناك من سيحاول فضحه أو التقاط صور له في مواقف غير لائقة".

وأضاف:"منذ بداية مسيرته، كان تركيزه فقط على كرة القدم، حتى لو تطلب الأمر التضحية بوقته الترفيهي مع زملائه، فدائماً هو في القمة عندما يتعلق الأمر بالعمل الجاد والانضباط والاحترافية في التدريب".

واختتم فوستر حديثه قائلاً:"لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعله كريستيانو، ما يفعله أمر خارق للطبيعة، وهو رسالة إلى الشباب إذا التزمت، وكرّست نفسك بشكل كامل، يمكنك أن تصنع مسيرة طويلة واستثنائية في كرة القدم".

والجدير بالذكر أن الثنائي تزملاً معاً في أولد ترافورد، قبل أن ينتقل الدون إلى ريال مدريد عام 2009 في صفقة قياسية بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد النصر السعودي بن فوستر رفيق رونالدو

