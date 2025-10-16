موقف لاعبي الزمالك المصابين من المشاركة في مباراة ديكيداها المقبلة بالكونفدرالية

سيصنع تاريخ.. رسالة من إيجل نوار لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

نهائي حارق.. ماذا قالت الصحف المغربية عن فوز منتخب الشباب على فرنسا؟

استعرضت المواقع والصحف الفرنسية، هزيمة منتخب الشباب من نظيره المغربي، في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وفشل التأهل إلى نهائي المونديال.

وودع منتخب فرنسا للشباب، كأس العالم تحت 20 عاما، بعد الهزيمة من المغرب بركلات الترجيح 5-4، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت أمس الأربعاء.

ليكيب.. نهاية الحلم

كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عنوان: "نهاية الحلم.. فرنسا تتعرض لهزيمة قاسية ومؤلمة بركلات الترجيح أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم للشباب".

شبكة "RMC" .. سيناريو قاسي

وصفت شبكة "RMC"، بالسيناريو القاسي، وقالت: "سيناريو قاسي للمنتخب الأزرق الذي خرج من نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة بعد السقوط بركلات الترجيح أمام المغرب".

لو باريزيان.. الضغوط النفسية

أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن المباراة كانت "حدث كبير" للاعبين الشباب، وأن الضغوط النفسية، جعلتهم لا يستطيعون الصمود.

فرانس 24.. إنجاز مغربي

ألقى موقع " فرانس 24" الضوء على إنجاز منتخب المغرب بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب، وقالت: "المغرب يحقق إنجازا تاريخيا".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك