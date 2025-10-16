"بعد التأهل للمونديال".. 10 صور لتكريم الرئيس الجزائري للاعبي المنتخب

أحمد حسن كوكا يغيب عن فريق الاتفاق في مباراة الهلال المقبلة لهذا السبب

محمد صلاح يتحدث عن معاناته في الطفولة وكيف يتعامل مع المباريات السيئة

موقف لاعبي الزمالك المصابين من المشاركة في مباراة ديكيداها المقبلة بالكونفدرالية

كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، لاعبي المنتخب الجزائري، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026.

واستضاف الرئيس الجزائري، كل أعضاء منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بقصر الشعب الجمهوري، لتكريم بعد التأهل لمونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكان المنتخب الجزائري اختتم مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في صدارة ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب أوغندا.

وعاد منتخب محاربي الصحراء للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غياب في آخر نسختين عام 2018 بروسيا، و2022 في قطر.

والجدير بالذكر أن منتخب محاربي الصحراء، كان قد اختتم مبارياته في التصفيات، يوم الثلاثاء الماضي، بمواجهة منتخب أوغندا في مباراة انتهت لصالح الجزاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام