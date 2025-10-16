مباريات الأمس
جميع المباريات

"بعد التأهل للمونديال".. 10 صور لتكريم الرئيس الجزائري للاعبي المنتخب

كتب - يوسف محمد:

12:19 ص 16/10/2025
كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، لاعبي المنتخب الجزائري، بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026.

واستضاف الرئيس الجزائري، كل أعضاء منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بقصر الشعب الجمهوري، لتكريم بعد التأهل لمونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكان المنتخب الجزائري اختتم مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في صدارة ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب أوغندا.

وعاد منتخب محاربي الصحراء للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غياب في آخر نسختين عام 2018 بروسيا، و2022 في قطر.

والجدير بالذكر أن منتخب محاربي الصحراء، كان قد اختتم مبارياته في التصفيات، يوم الثلاثاء الماضي، بمواجهة منتخب أوغندا في مباراة انتهت لصالح الجزاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية منتخب محاربي الصحراء المنتخب الجزائري

