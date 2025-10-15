المنتخبات العربية تسجل رقما تاريخيا في كأس العالم 2026

تأهل منتخب قطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منافسه الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

والتحق المنتخب السعودي بشقيقه العنابي، بعد التعادل مع العراق سلبيا، والتفوق بفضل فارق الأهداف، بعد تأهل المنتخب الأردني الذي وصل للمونديال في شهر يونيو الماضي.

وجاء النصيب الأكبر للعرب في كأس العالم عن قارة أفريقيا، حيث تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية برصيد 26 نقطة، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الـ 21 نقطة.

بينما ضمن المغرب المشاركة في المونديال قبل مباراتين من انتهاء مواجهات المجموعة، حيث حصد العلامة الكاملة بـ 24 نقطة، كما تأهل محاربي الصحراء برصيد 25 نقطة محتلا صدارة المجموعة السابعة.

منتخب تونس هو سابع العرب في كأس العالم 2026، حيث حصد 28 نقطة من 10 مواجهات دون خسارة (9 فوز، وتعادل).