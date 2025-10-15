4 منتخبات تنافس.. نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

انتهت التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تأهل 9 منتخبات مباشرة إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهلت المنتخبات الـ9 التالي للمونديال: مصر، السنغال، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، المغرب، ساحل العاج، الجزائر، تونس، وغانا.

بينما سيتم اختيار أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني من حيث النقاط، حيث يشاركوا في ملحق أفريقي بنظام نصف النهائي.

المنتخب صاحب أكثر عدد نقاط يواجه الفريق الأقل حصدا للنقاط، بينما يلاقي المنتخب الثاني من حيث النقاط نظيره الثالث، والفائز من الطرفين تقام بينهما مباراة فاصلة لتحديد بطل الملحق الأفريقي.

ومن ثم يشارك بطل الملحق الأفريقي ضد أبطال ملحقات القارات الأخرى، والفائز يتأهل لكأس العالم 2026.

ويقام الملحق الأفريقي في شهر نوفمبر من عام 2025، بينما يبدأ الملحق العالمي بشهر مارس من عام 2026.

ترتيب منتخبات ملحق أفريقيا المؤهل لكأس العالم

1. الجابون - 25 نقطة

2. الكونغو الديمقراطية - 22 نقطة

3. بوركينا فاسو - 21 نقطة

4. الكاميرون - 19 نقطة

توزيع مقاعد كأس العالم

قارة أوروبا: 16 مقعدا

قارة أفريقيا: 9 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة آسيا: 8 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد بينهم 3 مستضيفون

أوقيانوسيا: مقعد واحد + مقعد من خلال ملحق