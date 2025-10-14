"دون فوز وهدف وحيد".. ماذا قدم منتخب قطر في مشاركته الأولى بكأس العالم؟

شهدت مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، مشادة قوية بين جماهير المنتخب الإماراتي والجماهير القطرية، عقب نهاية مباراة المنتخبين معا.

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، نزلت جماهير منتخب الإمارات إلى أرضية ملعب جاسم بن حمد، المقام عليه مباراة قطر والإمارات، في تصفيات كأس العالم 2026، بعد هزيمة منتخب بلادها وضياع حلم التأهل للمونديال.

وكان المنتخب القطري تمكن من تحقيق الفوز، على حساب منتخب الإمارات اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليضمن العنابي بذلك التأهل للمونديال.

واعتبرت الجماهير الإماراتيه، احتفال لاعبي المنتخب القطري أمامهم بعد نهاية المباراة، استفزازا وهو ما دفعهم للنزول إلى أرضية الملعب والاعتداء على اللاعبين، إلا أن أمن الملعب تدخل ونجح في السيطرة على الأزمة.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب القطري، التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في قطر عام 2022.

