تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

3 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

4 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

بعد 8 سنوات وفي عمر الـ41 عاما.. سباستيان سوريا يظهر مع منتخب قطر من جديد

كتبت-هند عواد:

10:35 م 14/10/2025
    اكرم عفيف يمنح سباستيان سوريا شارة القيادة
    سباستيان سوريا
    سباستيان سوريا
    سباستيان سوريا
    سباستيان سوريا
    سباستيان سوريا يشارك مع منتخب قطر
    سباستيان سوريا
    سباستيان سوريا

شهدت مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026، ظهور سباستيان سوريا مع العنابي، بعد 8 سنوات و 6 أشهر و 20 يوما.

وحل سباستيان سوريا صاحب الـ41 عاما، بدلا من المعز علي، في اللقاء الذي شهد فوز قطر على الإمارات، بنتيجة 2-1، وتأهل العنابي إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه.

وكان آخر ظهور لسباستيان سوريا مع منتخب قطر، في مباراة إيران بتصفيات كأس العالم 2018، أي قبل 8 سنوات و6 أشهر و 20 يوما (عام 2017).

ويلعب سباستيان سوريا حاليا ضمن صفوف قطر القطري، الذي انضم إليه عام 2021، من العربي القطري.

