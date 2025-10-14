شهدت مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026، ظهور سباستيان سوريا مع العنابي، بعد 8 سنوات و 6 أشهر و 20 يوما.

وحل سباستيان سوريا صاحب الـ41 عاما، بدلا من المعز علي، في اللقاء الذي شهد فوز قطر على الإمارات، بنتيجة 2-1، وتأهل العنابي إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه.

وكان آخر ظهور لسباستيان سوريا مع منتخب قطر، في مباراة إيران بتصفيات كأس العالم 2018، أي قبل 8 سنوات و6 أشهر و 20 يوما (عام 2017).

ويلعب سباستيان سوريا حاليا ضمن صفوف قطر القطري، الذي انضم إليه عام 2021، من العربي القطري.

