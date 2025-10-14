قطر تُزيد من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026

تأهل منتخب قطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منافسه الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وافتتح بوعلام خوخي التسجيل للعنابي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف بيدرو ميجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74.

وفي الدقيقة 89 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب قطر طارق سليمان، قبل أن يسجل سلطان الأميري هدف تقليص الفارق للإمارات بالدقيقة 90+8.

وضمن المنتخب القطري المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في نسخة 2022 الماضية التي استضافتها الدولة العربية.

وأصبح قطر المنتخب العربي السادس الذي يضمن المشاركة في كأس العالم، بعد مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن.

اقرأ أيضًا:

"كنت بقبض 1300".. بطل العالم لمصارعة الشباب يكشف أسباب تمثيله فرنسا بدلًا من مصر |خاص

"بعد ثنائية عمورة".. قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

