تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

3 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

4 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

قطر تُزيد من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026

كتب : محمد القرش

10:28 م 14/10/2025

منتخب قطر

تأهل منتخب قطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منافسه الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

وافتتح بوعلام خوخي التسجيل للعنابي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف بيدرو ميجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74.

وفي الدقيقة 89 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب قطر طارق سليمان، قبل أن يسجل سلطان الأميري هدف تقليص الفارق للإمارات بالدقيقة 90+8.

وضمن المنتخب القطري المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في نسخة 2022 الماضية التي استضافتها الدولة العربية.

وأصبح قطر المنتخب العربي السادس الذي يضمن المشاركة في كأس العالم، بعد مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن.

