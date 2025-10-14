بعد تأهل 6 منتخبات.. 3 مقاعد أفريقية لكأس العالم تُحسم اليوم

ضمنت 6 منتخبات أفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة المجموعة بعد انتهاء الـ10 مواجهات بالتصفيات.

وكان منتخب الرأس الأخضر أخر المتأهلين من قارة أفريقيا للمونديال، بعد الفوز على إسواتيني بثلاثية دون رد أمس الإثنين.

وجاء ذلك بعد تأهل المغرب ومصر وتونس، بجانب غانا والجزائر إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُحسم باقي مقاعد القارة الأفريقية الـ9 اليوم الثلاثاء، حيث تقام مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعات الثانية والثالثة والسادسة.

ومن المجموعة الثانية، يواجه السنغال نظيره موريتانيا على أمل الفوز واستمرار صدارته والتأهل، بينما يأمل منتخب الكونغو الديمقراطية في الفوز على السودان بجانب خسارة أسود التيرانجا.

وفي المجموعة الثالثة، يسعى منتخب بنين على نظيره النيجيري لضمان التأهل لكأس العالم، بينما لا امل أمام النسور الخضر سوى الفوز بجانب خسارة جنوب إفريقيا أمام رواندا، أما البافانا بافانا فيريد الفوز بجانب خسارة المتصدر بنين صاحب الـ17 نقطة.

أما المجموعة السادسة، لا يوجد أمل أمام منتخب ساحل العاج للتأهل سوى الفوز على كينيا ورفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما يأمل المنتخب الجابوني في الفوز على بوروندي بجانب خسارة أو تعادل كوت ديفوار.

موعد المباريات الحاسمة

جنوب أفريقيا ضد رواندا - 7 مساء

نيجيريا ضد بنين - 7 مساء

الجابون ضد بوروندي - 10 مساء

كوت ديفوار ضد كينيا - 10 مساء

الكونغو الديمقراطية ضد السودان - 10 مساء

السنغال ضد موريتانيا - 10 مساء