يلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخبا السعودية والعراق في مواجهة حاسمة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويسعى الطرفان لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية؛ حيث تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، فيما فازت السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، أن اللقاء يعد "الأهم في مسيرته التدريبية" مع المنتخب السعودي، مشددًا على أن الفوز هو الخيار الوحيد لضمان التأهل المباشر، بينما شدد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب العراق، على أن فريقه جاء إلى جدة من أجل الانتصار ولا شيء غيره.

موعد مباراة العراق والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة وبغداد.

وتُبث المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق عصام الشوالي، كما تُنقل أيضًا على قناة الكأس 6، ويُتاح البث الرقمي عبر منصة TOD التابعة لمجموعة بي إن الإعلامية.

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟



