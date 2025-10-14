مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

"لحسم التأهل للمونديال".. موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة

كتب- محمد عبدالهادي:

11:51 ص 14/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المنتخب السعودي
  • عرض 6 صورة
    منتخب السعودية
  • عرض 6 صورة
    منتخب السعودية ضد تايلاند
  • عرض 6 صورة
    منتخب السعودية
  • عرض 6 صورة
    فوز المنتخب السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخبا السعودية والعراق في مواجهة حاسمة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويسعى الطرفان لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية؛ حيث تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، فيما فازت السعودية على إندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، أن اللقاء يعد "الأهم في مسيرته التدريبية" مع المنتخب السعودي، مشددًا على أن الفوز هو الخيار الوحيد لضمان التأهل المباشر، بينما شدد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب العراق، على أن فريقه جاء إلى جدة من أجل الانتصار ولا شيء غيره.

موعد مباراة العراق والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة وبغداد.

وتُبث المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق عصام الشوالي، كما تُنقل أيضًا على قناة الكأس 6، ويُتاح البث الرقمي عبر منصة TOD التابعة لمجموعة بي إن الإعلامية.

اقرأ أيضًا:
"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السعودية ضد العراق المنتخب السعودي المنتخب العراقي الملحق الآسيوي موعد مباراة السعودية والعراق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات