تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

1 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

جميع المباريات

رينارد: مباراة العراق غدًا هي الأهم في مسيرتي التدريبية

كتب : محمد عبد الهادي

03:41 م 13/10/2025

الفرنسي هيرفي رينارد

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، أن مواجهة العراق المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في جدة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، تُعد الأهم في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنه سيكشف أسباب ذلك بعد المباراة.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن المنتخب بات على بُعد خطوة واحدة من التأهل، مشددًا على ضرورة التركيز الكامل لتحقيق الهدف، مضيفًا: "عندما عدت لتدريب المنتخب كنت واثقًا من اللاعبين، وأحظى بدعم الاتحاد. كرة القدم مليئة بالتحديات، وأنا أحبها، ولدينا دافع كبير لإنجاز المهمة."

وأضاف المدرب الفرنسي أن المنتخب يستعد بهدوء وثقة، مؤكدًا أن الضغط في مثل هذه المواقف يُعد حافزًا إيجابيًا، مشيدًا بخبرة لاعبيه، مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي.

واختتم رينارد تصريحاته مؤكدًا أن منتخب العراق خصم قوي، لكن السعودية اعتادت التأهل من ملعب الجوهرة، سواء في تصفيات 2018 أو 2022، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تكرار الإنجاز أمام جماهيرهم.

ويكفي المنتخب السعودي التعادل أمام العراق لضمان التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الفرنسي هيرفي رينارد مباراة العراق مسيرتي التدريبية

