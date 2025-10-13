"بعد تأهل الفراعنة".. موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على غينيا بيساو

ضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد احتلال صدارة ترتيب مجموعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

واختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمس الأحد، بمواجهة منتخب غينيا بيساو، في لقاء انتهى لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل.

وبعد ضمان الفراعنة التأهل إلى المونديال، باتت كل الجماهير المصرية تبحث وتتسائل عن موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 5 ديسمبر المقبل 2025.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في 3 دول مختلفة، هم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

والجدير بالذكر أن مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستكون المشاركة الرابعة للفراعنة في المونديال، حيث سبق وشارك المنتخب في 3 نسخ من قبل أعوام: "19934، 1990 و2018".

