الكرة بأسلوب المقاتلين.. أسرار أرتيتا وساوثجيت من داخل الجيش البريطاني

سواء كان الأمر يتعلق بجاريث الذي اصطحب فريقه الإنجليزي لكرة القدم في زيارة سرية إلى قوات مشاة البحرية الملكية أو كلايف وودوارد الذي فعل شيئًا مماثلاً مع فريق الرجبي الإنجليزي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن التقاطع بين الجيش والرياضة ليس بالأمر الجديد.

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال هو أحدث مدرب في عالم الرياضة يتطلع إلى القوات المسلحة البريطانية بحثا عن طرق جديدة لتطوير فريقه.

وكشف مدرب الجانرز مؤخرًا عن دعوته طيارين من سلاح الجو الملكي البريطاني لزيارة النادي ومناقشة سبل التواصل الفعال، بالإضافة إلى مراقبة وتحليل كيفية تفاعله هو وجهازه التدريبي مع اللاعبين.

وناقش أرتيتا هذا الأمر في قمة Lead Better, Live Better Summit 2025 في لندن بوقت سابق من هذا الشهر، بينما كان يجلس إلى جانب ستيف كير المدرب التاريخي لفريق "جولدن ستايت ووريورز" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأجاب المدرب الإسباني عندما سُئل إلى أين يقوده فضوله: "إنه تحسن مستمر، قد أستيقظ يومًا ما وأقول: "أسلوبي يوم المباراة ليس جيدًا بما يكفي. طريقة تواصلنا مع اللاعبين - بدءًا من المدربين، مرورًا بالمحللين، وصولًا إلى اللاعبين الآخرين، وصولًا إلى كيفية إيصال الرسالة. لا يعجبني هذا"".

وأضاف: "الطيارون المقاتلون البريطانيون، سأتواصل مع هؤلاء الأشخاص، وسأشرح لهم كيفية تواصلهم، لأن هذا أمرٌ بالغ الأهمية، أنا متأكد من أنهم لا يستخدمون عشرين عبارة أو عشرين كلمة، إن وُجدت كلمة واحدة".

يسعى أرتيتا وغيره من مدربي أندية كرة القدم الكبرى في السياق نفسه، مهمتهم هي تنفيذ خطة تكتيكية تُصبح جزءًا لا يتجزأ من لاعبيهم، حيث تُعدّ رسائلهم وكيفية توصيلها، سواءً على أرض الملعب أو عبر جلسات الفيديو، أمرًا محوريًا لفرص نجاحهم.

هناك سبب دفع ساوثجيت وأرتيتا ووودوارد جميعا إلى اللجوء إلى الجيش البريطاني، حيث كان هدف ساوثجيت في عام 2017 هو تعزيز روح العمل الجماعي والقيادة والمرونة لدى مشاة البحرية الملكية، ويبدو أن هذا النهج قد نجح، إذ أظهرت فرقه روحاً جماعية كانت غائبة عن فرق إنجلترا قبل ذلك.