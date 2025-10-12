بعد أون سبورت.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وغينيا بيساو

أعلنت قناة "إم بي سي مصر" نقل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو التي تقام ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت القناة عن خطة الاستوديو التحليلي الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بقيادة الإعلامي إبراهيم فايق، بينما يحل الثنائي عمر عبد الله ومحمد عمارة ضيف على البرنامج، بجانب تواجد حسن غنيمة ومحمد حسانين في أرض الملعب لنقل الكواليس والأجواء، فيما يعلق عصام عبده على المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان ضمن الفراعنة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في المباراة الماضي، وتعزيز صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

