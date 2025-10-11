مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

8 صور من إجازة لامين يامال وحبيبته في كرواتيا

كتب : نهي خورشيد

11:25 م 11/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (3)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (6)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (5)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (8)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (1)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (7)
  • عرض 8 صورة
    إجازة لامين يامال وحبيبته (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استغل لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، فترة التوقف في جدول تدريبات الفريق الكتالوني للاستمتاع بإجازة قصيرة برفقة حبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول في كرواتيا.

ونشرت نيكي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو رومانسي للثنائي خلال رحلة مروحية فوق مجموعة من الجزر.

ويُذكر أن يامال صاحب الـ 18 عاماً لم يتم استدعائه إلى صفوف المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الحوض أبعدته أيضاً عن مباريات برشلونة الأخيرة، بما في ذلك مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان من المقرر أن تمتد فترة تعافيه ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما أثار الشكوك حول جاهزيته للعودة أمام جيرونا يوم السبت 18 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

"تحسنا بسببه".. فيتوريا يتحدث عن تجربته في مصر والسعودية وعلاقته بصلاح

نجم تشيلسي وأتلتيكو السابق يحوّل قصره إلى ملهى ليلي.. ما القصة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال برشلونة صديقة لامين يامال إجازة لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي