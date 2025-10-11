8 صور من إجازة لامين يامال وحبيبته في كرواتيا

بعد 15 عاما.. شجار جديد بين نجوم تشيلسي وليفربول في مباراة الأساطير

استغل لامين يامال نجم برشلونة الإسباني، فترة التوقف في جدول تدريبات الفريق الكتالوني للاستمتاع بإجازة قصيرة برفقة حبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول في كرواتيا.

ونشرت نيكي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو رومانسي للثنائي خلال رحلة مروحية فوق مجموعة من الجزر.

ويُذكر أن يامال صاحب الـ 18 عاماً لم يتم استدعائه إلى صفوف المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الحوض أبعدته أيضاً عن مباريات برشلونة الأخيرة، بما في ذلك مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان من المقرر أن تمتد فترة تعافيه ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما أثار الشكوك حول جاهزيته للعودة أمام جيرونا يوم السبت 18 أكتوبر المقبل.

