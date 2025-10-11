فيتوريا: لم يكن لدي في منتخب مصر سوى 5 محترفين في أوروبا

ما هي علاقة عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق بجيس ثورب من الأهلي الجديد؟

كشف روي فيتوريا المدرب الأسبق لمنتخب مصر، سبب قلة المحترفين المصريين في أوروبا، كما تحدث عن جودة ورؤية عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وقال فيتوريا في تصريحات نقلتها صحيفة "A Bola" البرتغالية: "في مصر، كان عالمًا خاصًا للغاية؛ لم يكن لديّ في المنتخب سوى خمسة لاعبين في أوروبا، والبقية لعبوا في مصر".

وأضاف: "معظم اللاعبين المميزين في المنتخب يلعبوا لدى ناديان يدفعان رواتب ممتازة (الأهلي والزمالك)، ويعيشان حياةً رغيدة، ولا يحتاجان للقدوم إلى هنا (أوروبا)".

وواصل: "القدوم إلى هنا يعني لاعبين عاديين تمامًا.، حاولنا التغيير، لكن تغيير بلدٍ ليس سهلًا أبدًا، ولم ننجح في تحقيق ذلك أبدًا، لأنه كان سياقًا مختلفًا".

واختتم: "مرموش لاعبٌ برؤية مختلفة، وكان هناك لاعبون آخرون أتيحت لهم الفرصة ببساطة، لأنهم كانوا يتمتعون بالجودة، لكن العقلية، اللغة، إلخ".

