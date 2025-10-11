القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من محبي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و جيبوتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ10 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي

ونعرض لكم خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي كالتالي:



1 ـ أم بي سي مصر 2.

2 منصة شاهد VIP.



وصعد منتخب مصر كأس العالم 2026 بعد فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره منتخب جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.



