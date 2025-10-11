مباريات الأمس
10 صور من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

12:52 ص 11/10/2025
استأنف منتخب مصر الأول، تدريباته الجماعية مساء أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات لمواجهة غينيا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب الوطني تدريباته، ببعض الإحماءات البدنية وبعض الجمل الفنية، بالإضافة إلى تقسيمة تمت في نهاية المران.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ويلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة العاشرة بالمجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك"، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى 19 يوليو من العام ذاته.

والجدير بالذكر، أن المنتخب المصري، ضمن التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم، بعد الفوز في الجولة الماضية، على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

أقرأ أيضًا:

"لا يشبهني أحد وتوقعت نجوميتي".. مصراوي يحاور نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان السابق

قرار عاجل من النادي الأهلي تجاه عماد النحاس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مصر وغينيا بيساو كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم مران منتخب مصر

