"الكبار لم يتقبلوني".. دالما يكشف لمصراوي تفاصيل تجاربه مع باريس سان جيرمان ومارسيليا

كتب : مصطفى الجريتلي

07:53 م 10/10/2025
كشف ستيفان دالما نجم باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الأسبق، تفاصيل تجاربه في مختلف كبار أندية الدوري الفرنسي التى مثلها ومنها بي إس جي، أولمبيك ليون، لانس.

وقال دالما في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"كانت الانتصارات مذهلة، وأكثر ما كان مميزاً أننا جعلنا جماهير لانس فخورين وسعداء، مع أجواء جنونية في استاد فرنسا، ثم في اليوم التالي في ملعب لانس لعبنا أمام 40 ألف متفرج في حالة هيستيريا من الفرح".

وعن مشوار أولمبيك مارسيليا قال:" لا أعتقد أن إقالة رولان كوربيس من منصبه أثّرت على الفريق كثيراً، إذ أدت إلى تغيير كل ما بناه كوربيس، ومن وجهة نظر شخصية، أرى أن موسمي كان جيداً دون أن أكون متباهياً، لكن اضطررت للمغادرة لأسباب مالية تخص النادي، وإلا كنت سأبقى معهم".

وواصل حديثه:"كانت الأجواء رائعة جداً في بي إس جي، لكن النادي غيّر فلسفته، ولاعبون مثل بن عربية وروبير كريستيان لم يتقبلوا كثيراً قدوم لاعبين شباب مثلي ومثل لوكين وأنيلكا، كما أن تغيير المدرب ووصول لويس فرنانديز لم يساعد كثيراً على النجاح".

وأتم دالما:"كانت تجربة تولز جيدة جداً، لكنها لم تكن مع النادي المناسب، لم يكن ينبغي أبداً أن نذهب إلى هناك، لكنها كانت فترة معقدة قليلاً في مسيرتي الكروية".

