كشفت مصادر أمنية فى محافظة الإسماعيلية، عن ترحيل دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاربة السرطان، إلى النيابة العامة، وذلك لمباشرة التحقيق معها بشأن الاتهامات المرتبطة بواقعة جمع تبرعات مالية من متابعين.

إجراءات قانونية

وأوضحت المصادر أن قرار الترحيل جاء عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.

فحص الاتهامات

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال دنيا فؤاد، مع فحص المستندات المتعلقة بآلية جمع الأموال وأوجه إنفاقها، للتحقق من مدى صحة ما تم تداوله.

تحقيقات مستمرة

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة، في ضوء البلاغات المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

تعود الواقعة إلى ظهور دنيا فؤاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها الصحية، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين، ودفع عددًا منهم إلى تقديم دعم مادي لمساندتها في رحلة العلاج.

من التعاطف إلى الجدل

ومع تزايد التفاعل، بدأت حالة من الجدل تتصاعد، في ظل تساؤلات حول حقيقة حالتها الصحية، خاصة مع غياب مستندات طبية رسمية أو وجود جهة معتمدة تشرف على التبرعات، ما فتح باب الشكوك لدى البعض.

انقسام بين الداعمين

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام، بين مؤيدين يتمسكون بروايتها الإنسانية، وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة بعد تداول روايات من بعض الداعمين السابقين تشير إلى تعافيها في وقت سابق.

انتظار قرار النيابة

ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، لسماع أقوالها وفحص المستندات المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.