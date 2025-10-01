كتب - نهى خورشيد

رد فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيس اتحاد "كونكاكاف"، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل مباريات كأس العالم 2026 إلى مدن أخرى.

وقال مونتالياني أن أي قرار خاص بنقل مباريات كأس العالم من مدينة إلى أخرى يخضع حصرياً لسلطة الفيفا، وليس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول الكندي خلال مشاركته في مؤتمر "The Summit" بلندن ضمن فعاليات "Leaders Week":إنها بطولة الفيفا وتحت سلطتها، والفيفا هي من تتخذ هذه القرارات، مع كامل الاحترام للقادة السياسيين الحاليين، كرة القدم أكبر منهم، وستبقى كرة القدم قادرة على تجاوز فترات حكمهم وحكوماتهم وشعاراتهم.

وجاء تصريح مونتالياني بعد أن أعلن ترامب هذا الأسبوع أنه يعمل على نقل المباريات من بعض المدن الأمريكية التي اعتبرها "غير آمنة"، مشيراً بالاسم إلى مدينتي سان فرانسيسكو وسياتل، اللتين وصفهما بأنهما "تداران من قِبل يساريين متطرفين لا يعرفون ما يفعلونه".

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية، أوضح مونتالياني أن القرار يخص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وحده، قائلاً:"أحترم أن هذا قرار من اختصاص يويفا، فهو اتحادهم وعضو عندهم، وعليهم التعامل معه، نحن في الفيفا نتلقى طلبات كثيرة من جهات مختلفة، لكن في النهاية هو شأن يخص يويفا، تمامًا كما أتعامل أنا مع شؤون تخص أعضاء منطقتي".

أما بشأن توسع بطولات الفيفا، فقد أبدى مونتالياني تأييده لتوسيع كأس العالم للأندية، لكنه رفض فكرة رفع عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 فريقاً، موضحاً:"لا أرى مبرراً لهذا العدد ليس نحن فقط، بل أيضاً يويفا والاتحاد الآسيوي يعارضون ذلك، لكن كأس العالم للأندية حققت نجاحاً كبيراً، علينا فقط دراسة ما هو ممكن، والتغييرات المطلوبة بخصوص عدد الفرق والقيود المفروضة على كل دولة".