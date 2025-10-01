بشرى سارة لمنتخب مصر.. موعد عودة عمر مرموش من الإصابة
كتب : هند عواد
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كشف تقرير إنجليزي، موعد عودة المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب الفراعنة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.
وأصيب عمر مرموش في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وذكر موقع "EPL Index" الإنجليزي، أن غياب عمر مرموش تسبب في متاعب للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.
وأشار الموقع إلى أن عودة عمر مرموش المتوقعة ستكون يوم 5 أكتوبر الحالي، ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
وفي هذه الحالة، سيكون عمر مرموش جاهزًا لمعسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر الحالي، لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، يومي 8 و12 أكتوبر.