ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد القرش

12:01 ص 01/10/2025

ليفربول ضد جالاتا سراي

انتهت مباراة ليفربول وجالاتا سراي التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وسقط ليفربول أمام نظيره جالاتا سراي بهدف دون رد، حيث سجل فيكتور أوسيمين الهدف في الدقيقة 16 من علامة الجزاء.

واحتل الريدز المركز السادسة عشر في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط، بينما جاء الفريق التركي في المركز 18 برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

