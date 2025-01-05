"بمشاركة سام مرسي".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة فولهام أمام إبسويتش تاون

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فولهام أمام نظيره إبسويتش تاون، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثنائية فريق إبسويتش تاون في اللقاء كلا من، سامي سموديكس في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، قبل أن يحرز زميله ليام ديلاب الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وسجل ثنائية فولهام في اللقاء، كلا من راؤول خيمينيز في الدقيقة 69 من عمر المباراة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني، في الدقيقة 1+90.

وبهذه النتيجة رفع فريق إبسويتش تاون رصيده إلى النقطة رقم 16 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع فريق فولهام رصيده إلى النقطة رقم 30 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وشهدت مباراة فولهام أمام إبسويتش تاون مشاركة اللاعب المصري سام مرسي، بشكل كامل منذ بداية المباراة.

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