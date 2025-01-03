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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فالنسيا اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "ميستايا"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير وفيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 6: تسديدة من فالفيردي لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى فالنسيا.

الدقيقة 13: تسديدة قوية من ديسمتري فولكير لاعب فالنسيا، يتصدى لها تيبو كورتوا لاعب فالنسيا.

الدقيقة 15: فرصة خطيرة لريال مدريد بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور يتدى لها حارس فالنسيا.

الدقيقة 21: خطأ لصالح فالنسيا في منتصف الملعب.

الدقيقة 27: هوجو دورو يحرز الهدف الأول لصالح فالنسيا في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 33: خطأ لصالح ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة جود بيلينجهام.

الدقيقة 37: حكم اللقاء يشهر بطكاقة صفراء لداني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 41: تسديدة من تشواميني لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجدزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.