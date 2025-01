فيديو تقديم عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي، التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة، ظهر فيه عمر مرموش بالقميص رقم 7.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi