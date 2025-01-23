فيديو تقديم عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي

يوم لن أنساه.. أول تعليق لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي، التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة، ظهر فيه عمر مرموش بالقميص رقم 7.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

واستعرض عمر مرموش مهارته في مقطع الفيديو، وظهر وهو بتفقد غرفة تغيير ملابس الفريق وملعب النادي.

ماذا قال عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي؟

وقال عمر مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، التوقيع مع مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف: "بفضل بيب وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، كان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا، ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا. لقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة".

وأتم تصريحاته: "أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز، أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي."