مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الزمالك

الدوري المصري

بتروجيت

- -
16:00

المصري

الدوري الأوروبي

لاتسيو

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

فيديو تقديم عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي

11:51 ص الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
  • عرض 8 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مانشستر سيتي، التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عبر موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة، ظهر فيه عمر مرموش بالقميص رقم 7.

واستعرض عمر مرموش مهارته في مقطع الفيديو، وظهر وهو بتفقد غرفة تغيير ملابس الفريق وملعب النادي.

ماذا قال عمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي؟

وقال عمر مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، التوقيع مع مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف: "بفضل بيب وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، كان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا، ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا. لقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة".

وأتم تصريحاته: "أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز، أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي."

عمر مرموش مانشستر سيتي عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول 10 صور من تقديم عمر مروش لاعبا لمانشستر سيتي

إعلان

إعلان

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي