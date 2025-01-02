حارس مرمى نيجيريا يفقد والدته بعد شهر ونص وفاة والده

كتبت-هند عواد:

تعرض النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي، لمأساتين، بفقدان والديه في غضون شهر ونصف.

وأعلن ستانلي نوابالي وفاة والدته، أمس الأربعاء، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "ارقدي في سلام يا أمي، أسوأ عام في حياتي بالفعل، عالم مجنون للغاية بالفعل".

Rip mom, worst year of my life already 😢💔 — Nwabali Stanley bobo (M.O.N) (@NwabaliBobo) January 1, 2025

وقبل شهر ونصف، وبالتحديد يوم 15 نوفمبر، فقد ستانلي نوابالي والده، عن عمر يناهز 67 عامًا، وتلقى الخبر قبل ساعات من مباراة منتخب بلاده ضد رواندا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال مدير منتخب نيجيريا دايو إينيبي آشور، في ذلك الوقت، لموقع thenff: "لقد تم إعفاؤه من المباراة، ولكن اللاعب سيأتي لمشاهدة المباراة وتشجيع زملائه في الفريق".

وكان ستانلي نوابالي، تألق في كأس الأمم الأفريقية الماضية 2023، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى النهائي، وبالحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات، والفوز في نصف النهائي على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.

ويمكن الإطلاع على قصة ستانلي نوابالي، من هنا.

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