حارس مرمى نيجيريا يفقد والدته بعد شهر ونص وفاة والده

كتبت-هند عواد:

تعرض النيجيري ستانلي نوابالي حارس مرمى تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي، لمأساتين، بفقدان والديه في غضون شهر ونصف.

وأعلن ستانلي نوابالي وفاة والدته، أمس الأربعاء، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "ارقدي في سلام يا أمي، أسوأ عام في حياتي بالفعل، عالم مجنون للغاية بالفعل".

Rip mom, worst year of my life already 😢💔