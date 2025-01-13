علاقة سرية وتهديدات قضائية.. بيكهام تحت "نيران" تصريحات مساعدته الشخصية

كتب - محمد عبدالهادي:

في خطوة جديدة أثارت اهتمام الصحافة والجماهير، عادت ريبيكا لوس، المساعدة الشخصية السابقة لديفيد بيكهام، للحديث عن العلاقة المثيرة للجدل التي زعمت وجودها بينهما أثناء فترة لعبه في ريال مدريد.

وهذه التصريحات تأتي بعد مرور سنوات طويلة على هذه الادعاءات التي أثارت عاصفة إعلامية في حينها.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة "إل موندو"، كشفت لوس تفاصيل حول اللقاء الأول مع نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، مشيرة إلى أنهما التقيا في مطعم "لا بارديسيلا" في مدريد، لكنها اضطرت للوصول مختبئة في صندوق السيارة لتجنب كشف أمرهما.

وأضافت أن بيكهام هددها مرارًا برفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير في حال كشفت أي تفاصيل عن علاقتهما و أنها عانت بشدة من الاتهامات والانتقادات التي وُجهت لها، حيث قالت: "كانت الأوضاع وحشية تمامًا.

وفي المقابلة، أكدت لوس أنها قررت الدفاع عن نفسها عبر الظهور في برامج تلفزيونية في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذا القرار كان له تأثير كبير أشبه بكرة الثلج المتدحرجة.

يُذكر أن لوس ادعت سابقًا أن علاقتها مع بيكهام استمرت نحو أربعة أشهر في عام 2004، وبيعت قصتها لإحدى المجلات، مما أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن تلك الادعاءات طالت قصة الزواج المثالية بين بيكهام وزوجته فيكتوريا، والتي أشار اللاعب إلى أنها تعرضت لخطر كبير جراء هذه المزاعم.