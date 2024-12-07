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رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

11:03 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    مباراة ليفربول وإيفرتون
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    ليفربول وايفرتون
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    ليفربول وإيفرتون
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    هدفا مباراة ليفربول وايفرتون
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    ليفربول وايفرتون
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    من مباراة ليفربول وايفرتون 7 فبراير 2015
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    مباراة لإيفرتون و ليفربول
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي إيفرتون، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، تأجيل مباراته ضد ليفربول، في ديربي ميرسيسايد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إيفرتون: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب سوء الأحوال الجوية، التفاصيل الكاملة ستأتي لاحقًا".

وكان من المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز,

وقال صحيفة "ليفربول إيكو"، في وقت سابق، إن هناك عاصفة جوية يمكن أن تؤثر على الديربي، إذ أن سرعة الرياح في ميرسيسايد تصل إلى 129 كيلو مترًا في الساعة.

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ليفربول إيفرتون تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون سوء الأحوال الجوية ديربي ميرسيسايد
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