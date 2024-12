رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي إيفرتون، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، تأجيل مباراته ضد ليفربول، في ديربي ميرسيسايد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إيفرتون: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب سوء الأحوال الجوية، التفاصيل الكاملة ستأتي لاحقًا".

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs