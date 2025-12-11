إعلان

بعد احتجاز ناقلة النفط.. فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بارتكاب سرقة سافرة

كتب : مصراوي

04:01 ص 11/12/2025

البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة نفط قبالة السواحل ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة، بارتكاب "سرقة سافرة" بعد أن احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

وقالت الحكومة في بيان، إنها ستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية بتصميم مطلق، وإنها ستندد باحتجاز الناقلة أمام الهيئات الدولية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاز السفينة أمس الأربعاء، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتصعيد حاد في التوتر بين واشنطن وكراكاس.

ونقلت شبكة سي.بي.إس نيوزعن مصادر، فجر اليوم، أن ناقلة النفط المُحتجزة تحمل اسم "ذا سكيبر" وهي سفينة فرضت واشنطن عقوبات عليها في عام 2022 بسبب علاقاتها بإيران وحزب الله اللبناني.

وتبحث إدارة ترامب تنفيذ المزيد من هذه العمليات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا، في وقت يزداد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال: "صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة فنزويلا، ناقلة كبيرة، كبيرة جدا، الأكبر التي تتم مصادرتها"، ولم يدل ترامب بتفاصيل عن السفينة ومالكها ووجهتها.

وأكتفى بالإشارة إلى أنها صودرت لأسباب وجيهة للغاية، موضحا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالحمولة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية ناقلة نفط أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية احتجاز ناقلة نفط فنزويلية فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بارتكاب سرقة فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بارتكاب سرقة سافرة فنزويلا الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى