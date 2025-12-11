

وكالات

اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة، بارتكاب "سرقة سافرة" بعد أن احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

وقالت الحكومة في بيان، إنها ستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية بتصميم مطلق، وإنها ستندد باحتجاز الناقلة أمام الهيئات الدولية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاز السفينة أمس الأربعاء، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتصعيد حاد في التوتر بين واشنطن وكراكاس.

ونقلت شبكة سي.بي.إس نيوزعن مصادر، فجر اليوم، أن ناقلة النفط المُحتجزة تحمل اسم "ذا سكيبر" وهي سفينة فرضت واشنطن عقوبات عليها في عام 2022 بسبب علاقاتها بإيران وحزب الله اللبناني.

وتبحث إدارة ترامب تنفيذ المزيد من هذه العمليات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا، في وقت يزداد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال: "صادرنا للتو ناقلة نفط قبالة فنزويلا، ناقلة كبيرة، كبيرة جدا، الأكبر التي تتم مصادرتها"، ولم يدل ترامب بتفاصيل عن السفينة ومالكها ووجهتها.

وأكتفى بالإشارة إلى أنها صودرت لأسباب وجيهة للغاية، موضحا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالحمولة، وفقا للغد.