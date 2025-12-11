أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون باردًا ليلًا على جميع المناطق.

كما يتوقع الخبراء استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة وارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: