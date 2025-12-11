يعمل بنظام أندرويد-15.. Lava الهندية تعلن عن أحدث هواتفها الجديدة



وكالات

كشفت شركة Lava الهندية، اليوم الخميس، عن أهم مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة وينافس أحدث هواتف أندرويد.

حصل Lava Play Max على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وشاشة LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها "1080/2400" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 392 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق العالمية بلونين أساسيين هما الأبيض والأسود، بأسعار تبدأ من 120 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.