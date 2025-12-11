3 مراهقين يشعلون النيران في ملعب بالدوري الفنلندي.. ماذا حدث؟

قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

شهد نادي هاكا الفنلندي صدمة جديدة بعد تعرض مدرج ملعبه الشهير "تيهتاس" لدمار كامل جراء حريق ضخم التهم آخر مدرج قائم على يد 3 مراهقين، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بأرضية الملعب.

ووصف ماركو لاكسونين، رئيس مجلس إدارة نادي هاكان لكرة القدم، الحريق بأنه حادث مأساوي أصاب مجتمع النادي بصدمة كبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين والمشجعين يعيشون حالة من الذهول نتيجة هذا الحدث المفاجئ.

ويأتي هذا الحادث في توقيت حرج بالنسبة للنادي بعد نهاية موسمه بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الفيكوسليجا، ودخوله في وضع مالي صعب.

وأكد لاكسونين أن تقدير الخسائر المالية ما زال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن آثار الحريق ستكون كبيرة وتطال العديد من عمليات النادي.

وأوضح في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي أن هاكا سيحتاج إلى دعم المجتمع بأكمله من أجل تجاوز هذه المحنة، مع التأكيد على قدرة الفريق على مواصلة استعداداته للموسم الجديد بشكل شبه طبيعي.

من جانبه كشفت صحيفة ذا صن أن الشرطة الفنلندية ألقت القبض على ثلاثة مراهقين بعدما تسببوا في إحراق مدرج ملعب نادي هاكا بالكامل واعترف أحدهم لاحقاً ويبلغ من العمر 15 عاماً بإشعال الحريق.

إقرأ أيضًا..

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح