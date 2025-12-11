

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تلقت دعوة لحضور اجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يحضره أيضا الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

ومع ذلك، ترك ترامب الأمر مفتوحا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع، وإذا حدث ذلك، على أي مستوى.

قال ترامب في البيت الأبيض، إنه تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف: "يرغبون في أن نذهب إلى اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وسنتخذ القرار بناء على ما سيردون به"، دون أن يوضح الأشخاص الذين كان يقصدهم.

وعند سؤاله عما إذا كان الاجتماع من المتوقع أن يشمل زيلينسكي، أجاب ترامب: "مع زيلينسكي ومعنا".

وبشأن مكالمته مع ميرتس وماكرون وستارمر، قال ترامب إنهم "ناقشوا أوكرانيا بلهجة قوية جدا"، مضيفا أن هناك "بعض الخلافات الصغيرة حول أشخاص"، دون تقديم تفاصيل.

كما كرر دعوته لإجراء انتخابات في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

كانت الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق، إن القادة الأربعة ناقشوا وضع المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ونيتهم مواصلة العمل المكثف في الأيام المقبلة على خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة.