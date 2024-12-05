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لحظة بلحظة.. نتيجة قرعة كأس العالم للأندية

08:57 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    كأس العالم للأندية
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    كأس العالم للأندية 2025
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    قرعة كأس العالم للأندية
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    خالد مرتجي وإنفانتينو
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    خالد مرتجي
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    مرتجي مع أساطير الكرة
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    خالد مرتجي مع ناصر الخليفي
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    خالد مرتجي مع إينفانتينو
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    خالد مرتجي خلال المشاركة في حفل عشاء فيفا
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انتهت مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت بمدينة ميامي الأمريكية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته بمشاركة 32 فريقاً.

ويمثل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 4 أندية وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولي: "بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي".

المجموعة الثانية: "باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل ساوندرز".

المجموعة الثالثة: "بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيور، بنفيكا".

المجموعة الرابعة: "فلامينجو، الترجي، تشيلسي، كلوب ليون".

المجموعة الخامسة: "ريفير بليت، أوراوا ريدز، مونتيري، إنتر ميلان".

المجموعة السادسة: "فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، صن داونز".

المجموعة السابعة: "مانشستر سيتي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس".

المجموعة الثامنة: "ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، ريد بول سالزبورج".

وحضر قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، ممثلاً عن النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.

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