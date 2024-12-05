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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

07:08 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    احتفال محمد صلاح ضد نيوكاسل
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 12 صورة
    قميص محمد صلاح من مباراة ليفربول (1)
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    محمد صلاح
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كتبت - نهى خورشيد

ينافس هدف الدولي المصري محمد صلاح في شباك برايتون على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لـ شهر نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة الأهداف والتي أعلنت عنها رابطة الدوري الإنجليزي تنافس قوي بين هدف صلاح وثلاثية البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم وولفرهامبتون، والذي سجلهما خلال الشهر نفسه.

وجاءت القائمة الكاملة للأهداف على النحو التالي:

هدف محمد صلاح (ليفربول) في مباراة برايتون.

هدف لييف ديفيس (إيبسويتش) في مباراة ليستر سيتي.

هدف هاري ويلسون (فولهام) في مباراة برينتفورد.

هدف ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) في مباراة ساوثهامبتون.

هدف أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) في مباراة ليستر سيتي.

هدف ماتيوس كونيا (الأول) في مباراة فولهام.

هدف ماتيوس كونيا (الثاني) في مباراة فولهام.

هدف إيميرسون (ويست هام) في مباراة أرسنال.

والجدير بالذكر أن جائزة أفضل هدف في البريميرليج لشهر أكتوبر الماضي فاز بها النجم السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

محمد صلاح لاعب ليفربول جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح في شباك برايتون محمد صلاح ينافس على أفضل هدف
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